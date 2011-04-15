Дайджест газеты "Коммерсант" от 16 июня 2020 года.



БЕЛЫЙ ДОМ ПОРАБОТАЕТ НА ШЕЛЬФЕ

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ДОСТУПА К АРКТИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ МОЖЕТ ПОПАСТЬ В АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН





Как стало известно "Ъ", вице-премьер Юрий Трутнев продолжает борьбу за повышение статуса своего предложения о расширении доступа частных компаний к арктическому шельфу. Господин Трутнев в письме к первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложил включить эту меру в план по восстановлению экономики от коронавируса, который скоро должен быть рассмотрен президентом РФ. Законопроект о либерализации доступа к шельфу планируется внести в Белый дом в середине июля. Впрочем, он уже получил критический отзыв Минприроды.





НЕ ПРИЗНАН - НЕ ГАЗ

"ГАЗПРОМ" СМЕНИЛ СХЕМУ ПОСТАВОК В ДНР И ЛНР



"Газпром" впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину. С 2015 года монополия взяла на себя газоснабжение республик по гуманитарным соображениям, поставив туда газ на $3 млрд, но записывала эти объемы на счет НАК "Нафтогаз Украины", хотя оплату не получала. Поскольку с 2020 года прямого контракта с "Нафтогазом" уже нет, вести учет прежним способом невозможно. Как выстроена новая схема поставок, "Газпром" не объясняет. Наиболее вероятны два варианта: через посредника или записывая на "технологические нужды".





ПРОДУКТЫ МИНИМУМ-КЛАССА

ГРАЖДАНЕ ЭКОНОМЯТ НА ЕДЕ И ПОВСЕДНЕВНЫХ ТОВАРАХ



Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам. В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.





КРЕСЛАМ НЕ ХВАТАЕТ МЕСТА

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕБЕЛИ ХОТЯТ НОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ КОНКУРЕНТОВ





Российские производители мебели добиваются расширения ограничений для иностранных конкурентов в государственных и муниципальных заказах. Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) уверена, что приобретать на них должно быть разрешено только отечественную продукцию. Сейчас закупать импортную мебель таким способом можно при цене до 100 тыс. руб. за единицу. Конкурировать с зарубежными производителями на рыночных условиях российским компаниям мешает низкая стоимость китайской продукции и престиж европейских брендов.





"ЯНДЕКС.ЕДА" УПАКУЕТ ПРОДУКТЫ

СЕРВИС ОПРОБУЕТ НОВУЮ МОДЕЛЬ РАБОТЫ



"Яндекс.Еда" начнет работать по новой бизнес-модели - как внешняя служба доставки и сборки товаров для продуктовых ритейлеров. Первым партнером сервиса станет сеть "Верный", переговоры ведутся и с другими на федеральном и региональном уровнях. По похожей механике уже работают проекты iGooods и "Сбермаркет", предупреждающие о затратности модели.





"СВЯЗНОЙ" НАШИВАЕТСЯ НА ПАНДЕМИИ

РИТЕЙЛЕР ЗАПУСТИЛ ПРОИЗВОДСТВО МАСОК



Сотовый ритейлер "Связной" запустил собственное производство одноразовых защитных масок объемом более 1,5 млн штук в месяц. Предполагается, что большая часть пойдет на обеспечение сотрудников, но компания не исключает и продажи их в рознице. "Связной" рассчитывает, что сможет сэкономить на закупках масок, цены на которые были завышены, но эксперты указывают, что предложение на рынке уже становится избыточным.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 16.06.2020