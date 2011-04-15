Повтор! "Газпром нефть" выплатит дивиденды за 2019 год на 180 млрд руб. из расчёта 37.96 руб. на акцию

Акционеры "Газпром нефти" на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды за 2019 год на 180 млрд руб. из расчёта 37.96 руб. на акцию (с учётом дивидендов, выплаченных за первое полугодие 2019 года из расчёта 18.14 руб. на бумагу). Об этом говорится в сообщении компании.



Показатель дивидендных выплат является рекордным для компании - он на 26.5% превышает размер дивидендов за 2018 год (30 руб. на одну обыкновенную акцию).



Компания перешла на выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Уровень дивидендов "Газпром нефти" за II полугодие 2019 года впервые составил 50% от чистой прибыли, за I полугодие 2019 года компания выплатила акционерам промежуточные дивиденды на уровне 40% от чистой прибыли. Отметим, что чистая прибыль компании за прошлый год по сравнению с 2018 годом выросла на 6.2% до 400.2 млрд руб.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



Убыток, относящиеся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2020 года составил 13.806 млрд руб. против прибыли в 107.894 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 12.2% до 514.568 млрд руб. с 586.359 млрд руб., показатель EBITDA - на 54.6% до 81.376 млрд руб. со 179.052 млрд руб.



"AK&M" от 16.06.2020