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16/06/2020
11:48

К.Ракишев станет акционером производителя электрокаров Dragonfly K50

Благодаря слиянию американских компаний Net Element и Mullen Technologies, Inc. (Mullen), инвестор Кенес Ракишев станет миноритарным акционером производителя электрокаров Dragonfly K50 и MX-05. Об этом сообщили в пресс-службе бизнесмена.

Ранее одним из акционеров Net Element был музыкант Игорь Крутой.

О слиянии компаний стало известно 15 июня 2020 года из обязательного к исполнению письма о намерении Net Element объединиться с частной компанией Mullen Technologies, Inc., базирующейся в Южной Калифорнии компании по производству электромобилей, в результате обратного слияния акций.

К.Ракишеву в Net Elemet принадлежит менее 10% акций.
Генеральный директор Net Element Олег Фирер получит место члена совета директоров объединённой компании.

Основанная в 2014 году, компания Mullen намерена выпустить на рынок роскошный спортивный автомобиль Dragonfly K50 в первой половине 2021 года через ICI (независимых коммерческих импортеров). В настоящее время у Mullen есть восемь торговых точек в Калифорнии и одна в Аризоне.

Mullen также владеет несколькими синергетическими бизнесами, включая: Mullen Auto Sales, быстрорастущую серию автомобильных дилерских центров и CarHub, новую и уникальную цифровую платформу, которая использует искусственный интеллект (ИИ) и предлагает полное, простое в использовании решение для покупки, продажи и владения автомобилем.

В России К.Ракишев известен вложениями в производителя золота "Петропавловск", владением морским портом "Витино" и логистическими центрами по всей стране, и рядом сделок на рынке недвижимости.

В 2018 году К.Ракишев инвестировал в создание беспилотных заправщиков космических спутников. Этим проектом занимается Effective Space, в которой фонду бизнесмена принадлежит 30%. Также К.Ракишев инвестировал $2 млн в производство боевых роботов General Robotics.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 16.06.2020

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