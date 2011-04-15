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16/06/2020
11:08

Объем потребкредитования в РФ в мае снизился на 44.7%

Российские банки в мае 2020 года выдали 0.82 млн кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов), что на 44.7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

По сравнению с предыдущим месяцем, отмечен рост показателя на 22.4%.

Наибольшее количество потребительских кредитов в регионах выдано в Москве (33.3 тыс.), Московской области (30.6 тыс.), Республике Башкортостан (30 тыс.), Краснодарском крае (28.1 тыс.) и Свердловской области (26.1 тыс.).


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