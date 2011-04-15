Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/06/2020
11:12

Рынок нефти остается уязвимым, полагают аналитики

После неоднозначной и преимущественно негативной динамики в первой половине дня, Brent развернулась и показала уверенный рост, затормозив на подходе к ключевому уровню $40 за баррель. Во вторник на утренних торгах котировки консолидируются под психологической отметкой, которая укреплена 200-дневной скользящей средней. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.

Резкое облегчение на рынок нефти пришло на фоне повсеместного восстановления спроса на риск – накануне американские фондовые площадки отыграли потери и вышли в плюс, передав эстафету азиатским рынкам после того, как Федрезерв объявил о запуске программы покупок корпоративных облигаций на вторичном рынке. В условиях, когда инвесторы обеспокоены возобновлением роста числа заболевших коронавирусом, подобные меры поддержки со стороны Центробанка особенно значимы для рынков, что и подтверждает их реакция.

Также на рынке черного золота усилилось беспокойство по поводу более существенного сокращения мирового предложения на фоне банкротства компаний из-за низких цен. Так, последней сланцевой компанией США, объявившей о своем банкротстве, стала Extraction Oil & Gas, погрязшая в долгах. Подобные новости несколько сглаживают негатив со стороны падающего спроса в условиях продолжающейся пандемии.

Впрочем, несмотря на недавний отскок, рынок нефти остается уязвимым на фоне разговоров о второй волне эпидемии коронавируса, которая рискует подорвать хрупкое восстановление спроса на энергоносители и отсрочить выход из кризиса. В краткосрочной перспективе Brent необходимо преодолеть барьер $40 за баррель и подтвердить его пробой.

"AK&M" от 16.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100