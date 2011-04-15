Рынок нефти остается уязвимым, полагают аналитики

После неоднозначной и преимущественно негативной динамики в первой половине дня, Brent развернулась и показала уверенный рост, затормозив на подходе к ключевому уровню $40 за баррель. Во вторник на утренних торгах котировки консолидируются под психологической отметкой, которая укреплена 200-дневной скользящей средней. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



Резкое облегчение на рынок нефти пришло на фоне повсеместного восстановления спроса на риск – накануне американские фондовые площадки отыграли потери и вышли в плюс, передав эстафету азиатским рынкам после того, как Федрезерв объявил о запуске программы покупок корпоративных облигаций на вторичном рынке. В условиях, когда инвесторы обеспокоены возобновлением роста числа заболевших коронавирусом, подобные меры поддержки со стороны Центробанка особенно значимы для рынков, что и подтверждает их реакция.



Также на рынке черного золота усилилось беспокойство по поводу более существенного сокращения мирового предложения на фоне банкротства компаний из-за низких цен. Так, последней сланцевой компанией США, объявившей о своем банкротстве, стала Extraction Oil & Gas, погрязшая в долгах. Подобные новости несколько сглаживают негатив со стороны падающего спроса в условиях продолжающейся пандемии.



Впрочем, несмотря на недавний отскок, рынок нефти остается уязвимым на фоне разговоров о второй волне эпидемии коронавируса, которая рискует подорвать хрупкое восстановление спроса на энергоносители и отсрочить выход из кризиса. В краткосрочной перспективе Brent необходимо преодолеть барьер $40 за баррель и подтвердить его пробой.



"AK&M" от 16.06.2020