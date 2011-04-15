Три четверти россиян намерены найти дополнительный источник дохода

Три четверти россиян намерены найти себе дополнительный источник дохода и подработку после выхода из карантина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого банком "Открытие".



Только у 10% россиян (и лишь у 7% жителей Московского региона) уже есть дополнительные источники дохода.



При этом 75% респондентов поддерживают идею введения в стране безусловного базового дохода, гарантированного государством.



Россиянам не нужен высокий безусловный доход. 30% россиян (32% москвичей) согласны на доход на уровне устанавливаемого официального прожиточного минимума. 28% полагают, что сумма таких выплат должна быть в пределах 10-20 тыс. руб. в месяц, 22% находят приемлемой сумму от 20 до 30 тыс. руб., 11% - от 30 до 40 тыс. руб., 10% - выше 40 тыс. руб. в месяц. При этом для счастья и уверенности в себе большинству россиян нужен базовый доход не больше 20-30 тыс. руб. в месяц.





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