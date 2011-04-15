Belfius и Proximus подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Об этом сообщает Proximus.



Благодаря этому партнёрству клиенты Proximus получат доступ к инновационному цифровому банковскому предложению, разработанному Belfius, через специально разработанную цифровую платформу на безналичной основе.



Клиенты Belfius, со своей стороны, будут иметь доступ к предложению, разработанному Proximus.



"Бельгийский банк, лидер в области цифрового обслуживания клиентов, и бельгийский лидер телекоммуникационного рынка подписали беспрецедентное соглашение о стратегическом партнёрстве, основанное на долгосрочном коммерческом сотрудничестве", - подчёркивается в сообщении.



Belfius Bank - коммерческий банк. Штаб-квартира находится в Брюсселе.



Proximus - крупнейший в Бельгии оператор связи. Компания основана в 1994 году.





"AK&M" от 16.06.2020