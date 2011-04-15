СМА проведёт расследование слияния Facebook и Giphy

Антимонопольное ведомство Великобритании (СМА) проведёт расследование относительно слияния Facebook и Giphy. Об этом говорится в сообщении СМА.



CMA издала следующий приказ, который вступил в силу с 9 июня 2020 года. Facebook, Tabby Acquisition, Facebook UK и Giphy не должны в течение периода расследования предпринимать никаких действий, которые могли бы препятствовать принятию CMA любых действий в соответствии с законодательством.



Facebook объявил о покупке сервиса по обработке GIF-изображений Giphy в мае 2020 года.



Facebook - крупнейшая международная социальная сеть - основана в 2004 году Марком Цукербергом.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"