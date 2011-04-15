Rеmy Cointreau ведёт переговоры о приобретении Champagne de Telmont

Rеmy Cointreau Group объявила о начале эксклюзивных переговоров с семьей Lhopital о приобретении контрольного пакета акций в Champagne de Telmont. Об этом сообщают зарубежные СМИ.



Сделка касается брендов, производственных ресурсов, недвижимости, а также виноградников в Шампани.



Сделка, как ожидается, будет закрыта в III квартале 2020/21 финансового года.



Портфель Rеmy Cointreau включает 12 уникальных брендов, таких как коньяки Rеmy Martin и Louis XIII, а также ликер Cointreau.



Rеmy Cointreau - производитель алкоголя. Штаб-квартира находится в Париже.







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