5Post и Joom подписали соглашение о сотрудничестве

5Post, дочерняя компания Х5 Retail Group, развивающая новые почтовые сервисы, и международный мобильный маркетплейс Joom подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении Х5 Retail Group.



Joom Logistics, дочерняя логистическая компания маркетплейса, вместе с 5Post организовали бесшовный процесс доставки товаров от склада в Китае до ближайшего к дому пункта выдачи 5post в магазине "Пятёрочка".



Сервис охватывает более 8.5 тыс. пунктов выдачи 5post в торговой сети "Пятёрочка", благодаря этому большее число российских пользователей Joom сможет получить нужные товары.



К доставке принимаются товары весом до 15 кг при доставке в постаматы и до 10 кг в пункты выдачи заказов на кассах магазинов "Пятёрочка".



5Post сотрудничает с крупнейшими интернет-магазинами, такими как Беру, AliExpress, Ozon и другими, и планирует активно развивать партнёрские отношения, в том числе с книжными интернет-магазинами. Доставка заказов осуществляется за счёт собственного логистического решения 5Post через 12 сортировочных центров компании.



Маркетплейс Joom представлен более чем в 100 странах мира, а ежемесячная аудитория составляет около 25 млн человек. Число российских пользователей торговой площадки - более 10 млн человек в месяц. На маркетплейсе доступны миллионы товаров различных категорий из Китая, Турции, Южной Кореи и Японии: электроника и техника, одежда, косметика, украшения и бижутерия, товары для дома, аксессуары, обувь и многое другое.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



На 31 декабря 2019 года под управлением компании находились 16.297 тыс. магазинов. Сеть включает 15.354 тыс. магазина "Пятёрочка", 852 супермаркета "Перекрёсток" и 91 гипермаркет "Карусель". Под управлением компании находится 43 распределительных центра и 4.124 тыс. собственных грузовых автомобиля на территории РФ.



Акционерами X5 (по данным на начало 2020 года) являются: CTF Holdings S.A. - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) - 11.43%, директора X5 - 0.08%, казначейские акции - 0.01%, акции в свободном обращении - 40.62%.



Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 59.3% до 22.805 млрд руб. с 14.313 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14.9% до 843.175 млрд руб. с 734.077 млрд руб., валовая прибыль - на 19.7% до 210.064 млрд руб. со 175.458 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 27.8% до 66.072 млрд руб. с 51.697 млрд руб.



Чистая розничная выручка X5 Retail Group за I квартал 2020 года выросла на 15.9% до 468.461 млрд руб. с 404.116 млрд руб. годом ранее. Выручка магазинов "Пятёрочка" увеличилась на 17.4% до 370.047 млрд руб. с 315.274 млрд руб., магазинов "Перекрёсток" - на 21.3% до 80.614 млрд руб. с 66.445 млрд руб. Выручка "Карусели" сократилась на 18.8% до 17.8 млрд руб. с 21.917 млрд руб.



"AK&M" от 16.06.2020