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16/06/2020
13:25

В Госдуму внесён законопроект об удалённой работе

В Госдуму внесён законопроект, регулирующий удалённую работу. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, авторами инициативы стали председатель ГД Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, депутаты ГД и члены СФ.

Законопроект, в частности, даёт право дистанционному работнику быть "офлайн", уточняет понятийный аппарат, корректирует нормы по основанию расторжения договора с дистанционным работником.

В настоящее время Трудовой кодекс не регулирует временную дистанционную занятость. Сейчас существует возможность заключить традиционный трудовой договор либо договор о дистанционной работе - в этом случае рабочего места в офисе не предусмотрено.

Помимо понятия "дистанционная работа" в ТК РФ появятся "временная дистанционная (удалённая) работа" и "комбинированная дистанционная (удалённая) работа".

Из ТК могут исчезнуть нормы, согласно которым дистанционного работника легче уволить. Сейчас Трудовой кодекс предусматривает, что расторжение трудового договора о дистанционной работе по инициативе работодателя производится по основаниям, предусмотренным трудовым договором. Таким образом, уволить могли из-за отсутствия у работодателя достаточного объёма работы или нецелесообразности дальнейшего сотрудничества, производственной необходимости, определяемой работодателем.


"AK&M" от 16.06.2020
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