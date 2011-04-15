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16/06/2020
13:28

В Зеленограде откроют производство драгоценных камней

Предприятие по изготовлению рубинов и сапфиров из синтетических материалов построят в Зеленограде. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"В лабораториях будут созданы оптимальные условия для формирования и роста кристаллов", - отметил С.Кузнецов.

По его словам, трёхэтажное здание возведут в современном стиле, отсылающем к классической промышленной архитектуре.

На планировку здания большое внимание оказали особенности технологического процесса и требования безопасности. На первом этаже разместятся служебные и технические помещения, на втором - непосредственно производство и комнаты персонала, на третьем - кабинеты для лабораторных исследований и тестов.

Большое внимание будет уделяться безопасности и комфорту персонала, для этого на предприятии установят самые современные инженерные системы.

Площадь здания составит порядка 4 тыс. кв. м. Фасады облицуют матовыми декоративными панелями нескольких оттенков серого цвета, а также клинкерной плиткой "под кирпич". Проектировщик - Техноэнергострой.

Производство драгоценных камней из синтетического корунда появится в "Алабушево". Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, особая экономическая зона представляет интерес для тех, кто собирается развивать высокотехнологичное производство и заниматься инновациями.

Синтетический корунд - это искусственно выращенный минерал. Все синтетические разновидности называют также, как и натуральные камни, поскольку они созданы из одинаковых химических веществ.

"AK&M" от 16.06.2020
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