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16/06/2020
14:05

В Новой Москве введут около 30 км дорог в этом году

В Новой Москве введут около 30 км дорог в этом году. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

Как сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, слова которого приводятся в сообщении, 10 новых дорог длиной около 30 км планируется сдать в эксплуатацию в Новой Москве в этом году. "Реализация мероприятий по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры на новых территориях разгрузит существующие магистрали, значительно сократит время пребывания в пути, повысит транспортную доступность ряда населённых пунктов и станций метро, расширит местную сеть общественного транспорта", - сказал он.

По его словам, в этом году планируется завершить строительство трассы Марьино-Саларьево - дублёра Киевского и Калужского шоссе длиной 13.7 км. Она проходит от строящейся автодороги Середнево-Марьино-Десна до поселения Мосрентген.

Движение по первому её участку - от Улицы Адмирала Корнилова в Мосрентгене до трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе открылось в декабре прошлого года.

"Ввести её полностью планируется буквально через месяц", - отметил руководитель департамента.

Вторая дорога, строительство которой планируется завершить в этом году, Внуковское шоссе, длиной 8 км. Она проходит от транспортной развязки с Минским шоссе и железной дорогой Киевского направления до Боровского шоссе в районе станции "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии метро, а также деревни Переделкино, где вновь соединяется с Боровским шоссе.

Среди других проектов дорожного строительства, которые реализуют в 2020 году, самым крупным станет автодорога платформа Остафьево-Щербинка длиной 2 км. Она улучшит жителям Щербинки транспортную доступность станций Московского центрального диаметра (МЦД-2 "Курско-Рижский") и новой платформы Остафьево, а также значительно сократит время выезда из городских районов на Варшавское шоссе и создаваемое перпендикулярное направление в сторону Троицка.

Также дорожники должны завершить первый этап развития улично-дорожной сети Троицка. В городе продлят Октябрьский проспект с юга по улице Академика Черенкова и реконструируют улицу Дальняя с оборудованием кольцевой развязки на их пересечении. Общая длина новых городских дорог составит 1.3 км.

В Московском уже этим летом появится ещё один выезд на Киевское шоссе, который пройдёт от улицы Никитина по кратчайшему пути.

Также до конца года строители сдадут в Новой Москве около 1.2 км подъездных дорог к трём пожарным депо.

"AK&M" от 16.06.2020
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