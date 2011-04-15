"Связной" запустил производство одноразовых масок в Подольске

"Связной" запустил производство одноразовых масок на базе собственных площадей в Подольске. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Напомним, 29 мая 2020 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о добавленных у ООО "Сеть Связной" сведениях о дополнительном виде деятельности: производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды (13.95). Тогда AK&M не удалось получить комментарии у компании.



"Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") - крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий. У компании более 4 тыс. магазинов в 1.2 тыс. городах России, более 23 тыс. продавцов-консультантов, которые обслуживают более миллиона покупателей в день.



В магазинах компании, кроме смартфонов, представлены следующие товарные категории: планшетные компьютеры, устройства для доступа в интернет (модемы), фото-, аудио- и видеоаппаратура, smart wearables, аксессуары, квадрокоптеры, система "умный дом", VR-очки и многие другие гаджеты.



В компанию входит сеть Apple Premium Reseller под брендом Cstore, которая насчитывает 31 магазин в 22 городах России. В Cstore представлена вся техника Apple, доступная в России: iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, iMac, а также аксессуары для устройств Apple.



"AK&M" от 16.06.2020