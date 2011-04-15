Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/06/2020
14:51

СК РФ возбудил дело за загрязнение реки Томулах

Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" и АО "Механобринжиниринг" по признакам преступления, предусмотренного статьёй 246 УК РФ (нарушение привил охраны окружающей среды). Об этом говорится в сообщении ведомства.

По предварительной версии следствия, в период с июня 2017 года по июль 2019 года неустановленные лица из числа сотрудников ЗФ "ГМК "Норильский никель" и "Механобринжиниринг", ответственные за соблюдение правил охраны окружающей среды, при проектировании и строительстве объекта размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики допустили ряд нарушений, в результате чего неочищенные сточные воды сбрасывались и водозаборные площади реки Томулах, а также в почву в районе рудника "Октябрьский". По заключению Росприроднадзора, окружающей среде причинён вред, требующий для восстановления затрат в общей сумме более 154 млн руб.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

"AK&M" от 16.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100