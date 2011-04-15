СК РФ возбудил дело за загрязнение реки Томулах

Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" и АО "Механобринжиниринг" по признакам преступления, предусмотренного статьёй 246 УК РФ (нарушение привил охраны окружающей среды). Об этом говорится в сообщении ведомства.



По предварительной версии следствия, в период с июня 2017 года по июль 2019 года неустановленные лица из числа сотрудников ЗФ "ГМК "Норильский никель" и "Механобринжиниринг", ответственные за соблюдение правил охраны окружающей среды, при проектировании и строительстве объекта размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики допустили ряд нарушений, в результате чего неочищенные сточные воды сбрасывались и водозаборные площади реки Томулах, а также в почву в районе рудника "Октябрьский". По заключению Росприроднадзора, окружающей среде причинён вред, требующий для восстановления затрат в общей сумме более 154 млн руб.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.



"AK&M" от 16.06.2020