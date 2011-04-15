Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ в первой декаде июня снизилась до 5.01% годовых с 5.04% годовых в третьей декаде мая. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.



Во второй декаде мая ставка составила 5.4% годовых, в первой - 5.51%.



Напомним, Банк России 24 апреля 2020 года снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 5.5% годовых.



Информация по размеру ставки подготовлена на основе данных Сбербанка, Совкомбанка, МКБ, ВТБ, Райффайзенбанка, ГПБ, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК "Открытие" и Промсвязьбанка.









"AK&M" от 16.06.2020