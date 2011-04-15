Строительство ЦКАД за год подорожало, но к завершению не приблизилось, заявляет Счётная палата

Строительство ЦКАД за год подорожало, но к завершению не приблизилось. На 1 января 2020 года техническая готовность пусковых комплексов N 1 и N 5 составляет 49% и 61%, соответственно. За 2019 год прирост на указанных участках составил менее 15%. При этом по всем пусковым комплексам сроки строительства были продлены. Об этом говорится в сообщении Счётной палаты.



"В 2019 году строительство пусковых комплексов N 1, 3 и 5 продлено до 2020 года, по пусковому комплексу N 4 и по отдельным локальным мероприятиям - до 2021 года. В 2019 году стоимость проекта выросла на 2.6 млрд руб. и теперь составляет 315.9 млрд руб. Тем самым Правительство ненадлежащим образом выполняет поручение президента РФ о принятии мер для недопущения увеличения стоимости реализации проекта", - сообщил по итогам проверки аудитор Валерий Богомолов.



За ходом реализации проекта следит оперативный штаб Правительства. Он утвердил единый график ликвидации отставания строительства ЦКАД и еженедельно оценивает достаточность материальных, технических и трудовых ресурсов. Эта работа привела к позитивным результатам.



"В январе 2020 года был сдан девятикилометровый участок пускового комплекса N 5. Также официально ввели в эксплуатацию участок в обход Звенигорода по протяжённости 3.5 км, открытый для движения транспорта ещё в 2017 году. По итогам проверки отмечается прирост технической готовности на пусковых комплексах N 3 и N 4, который составил 38% и 28% соответственно. При сохранении таких темпов производства работ существует высокая вероятность ввода указанных объектов в эксплуатацию в установленные сроки", - считает В.Богомолов.



Финансовая составляющая проекта урегулирована не полностью. Для завершения строительства ЦКАД, по подсчётам Автодора, потребуется 14.8 млрд руб. Это дополнительные обязательства федерального бюджета на переустройство магистральных газо- и нефтепроводов, строительство транспортных развязок, создание системы взимания платы и другие мероприятия.



"Однако, - заметил аудитор, - до настоящего времени отсутствуют положительные заключения госэспертизы на проектную документацию по этим мероприятиям".



Объём финансирования проекта с начала его реализации составил 186.5 млрд руб., включая средства ФНБ (81 млрд руб.), субсидии (69.9 млрд руб.) и вложения инвесторов (33.8 млрд руб.). На 30 декабря 2019 года Автодор принял и оплатил работы в рамках долгосрочных инвестиционных концессионных соглашений на 143.1 млрд руб.



В ходе проверки Счётная палата установила нарушения и недостатки при закупке товаров, работ и услуг, ведении бухгалтерского учёта и ненадлежащий контроль за соблюдением условий концессионных соглашений в части привлечения средств инвесторов на 9 млрд руб.



Отдельно аудитор остановился на ситуации с пропавшим лесом. При подготовке территории под строительство пускового комплекса N 4 госкомпания оплатила вырубку 214 тыс. деревьев. Вся древесина подлежала передаче Автодору, а подрядчик Стройгазсервис по условиям договора был обязан обеспечить её сохранность до момента реализации.



"В ходе проверки установлено, что весь объём полученной древесины в период декабрь 2018 года - март 2019 года был выведен третьими лицами. Только в декабре 2019 года госкомпания обратилась в суд о взыскании убытков с подрядчика в размере 45 млн руб. При этом размер убытков, рассчитанный в ходе в ходе проверки, составляет 138 млн руб.", - рассказал В.Богомолов.



"AK&M" от 16.06.2020