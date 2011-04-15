В Москве ограничат движение транспорта 17, 18, 20 и 24 июня в связи с подготовкой и проведением Парада Победы

В Москве ограничат движение транспорта 17, 18, 20 и 24 июня 2020 года в связи с подготовкой и проведением Парада Победы. Об этом сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения".



На Тверскую улицу в указанные дни будут перемещать военную технику. Для этого на пути следования колонны из временного парка на улице Нижние Мнёвники 17 и 18 июня с 17:30 до 20:00, и 20 и 24 июня с 05:30 до 08:00 будет ограничено движение по следующим участкам улиц: улица Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники, улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону ул. Мнёвники, Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники, улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники, проспект Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения, улица Мнёвники, Звенигородское шоссе, улица Красная Пресня, улица Баррикадная, Новинский бульвар, улица Садовая - Кудринская, улица Большая Садовая, улица Садовая-Триумфальная, улица Садовая-Каретная, улица 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади, улица 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади.



Ограничения будут сняты по мере прохождения колонны.

Также отметим, что период с 00:01 17 июня до 13:00 20 июня и в период с 00:01 23 июня до 13:00 24 июня на улице Красная Пресня, Новинском бульваре, улице Садовая-Кудринская и улице Большая Садовая будет запрещена парковка.



Помимо этого, 17, 18 июня с 17:30 до окончания мероприятия и 20 июня с 05:30 до окончания мероприятия в связи с проведением репетиций Парада Победы перекроют участки улиц: Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая, 1-я Тверская-Ямская от улица Большой Садовой до улицы Гашека, Оружейный переулок от д. 3с1 до улицы Тверская, Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, Охотный ряд, Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка, Новая площадь, Старая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая набережная, Кремлевская набережная, Гончарная набережная от Гончарного проезда, Котельническая набережная, Устьинская набережная, Подгорская набережная, Большой Москворецкий мост, Малый Москворецкий мост, Чугунный мост, Болотная улица, Болотная площадь, Софийская набережная, Раушская набережная, Болотная набережная, Фалеевский переулок, Балчуг, Лубочный переулок, Садовническая набережная от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, Садовническа я улица от улица Балчуг до Большого Устьинского моста, 1-й Раушский переулок, 2-й Раушский переулок, улица Солянка, Кадашевская набережная.



Кроме того, 17 и 18 июня с 22:00 до окончания мероприятия и 20 июня с 10:00 до окончания мероприятия закроют для проезда: Тверской бульвар от улицы Большая Никитская до улицы Тверская, Страстной бульвар от улицы Тверская до Нарышкинского проезда, Большой Путинковский переулок от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверскаяю



Для проезда военной техники на улицу Тверская 17 и 18 июня с 22:30 ограничат движение по следующим участкам: Большому Каменному мосту, Боровицкой площади, улице Моховая от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка, улице Воздвиженка, улице Новый Арбат, Новинский бульвар, улице Садовая-Кудринская, улице Большая Садовая, улице Садовая-Триумфальная, улице Садовая-Каретная, улице 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади, улице 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади.



Движение будет открываться по мере прохождения колонны.

Также отметим, что с 00:01 17 июня до 13:00 20 июня будут ликвидированы парковочные места на Раушской набережной, Садовнической улице, Садовнической набережной, улице Балчуг, Болотной улице, Фалеевском переулке, Болотной площади, Болотной набережной, Новой площади, Китайгородском проезде, улице Солянка, Москворецкой набережной, улице Садовая-Триумфальная, Кадашевской набережной.



Для возвращения военной техники во временный парк, расположенный на улице Нижние Мнёвники, 17 и 18 июня с 22:30 и 20 июня с 10:00 ограничат движение по следующим участкам: Большому Каменному мосту, Боровицкой площади, улице Моховая от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка, улице Воздвиженка, улице Новый Арбат, Новинскому бульвару, улице Садовая-Кудринская, улице Большая Садовая, улице Садовая-Триумфальная, улице Садовая-Каретная, улице Баррикадная, улице Красная Пресня, Звенигородскому шоссе, улице Мнёвники, проспекту Маршала Жукова от улицы Генерала Карбышева до улица Народного Ополчения, улица Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники, улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники, Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники, улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники.



Движение будет открываться по мере прохождения колонны.

Торжественное празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоится 24 июня. В связи с этим с 05:30 до окончания мероприятия закроют для проезда: улицу Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большой Бронной до улицы Большая Садовая, улицу 1-я Тверская-Ямская от улицы Большая Садовая до улицы Гашека, Оружейный переулок от д. 3с1 до улицы Тверская, улицу Моховая от улицы Воздвиженка до улица Тверская, улицу Охотный ряд, улицу Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка, Новую площадь, Старую площадь, Китайгородский проезд, Москворецкую набережную, Кремлевскую набережную, Гончарную набережную от Гончарного проезда, Котельническую набережную, Устьинскую набережную, Подгорскую набережную, Большой Москворецкий мост, Малый Москворецкий мост, Чугунный мост, улицу Болотная, Болотную площадь, Софийскую набережную, Раушскаую набережную, Болотную набережную, Фалеевский переулок, улицу Балчуг, Лубочный переулок, Садовническую набережную от улицы Ба лчуг до Большого Устьинского моста, улицу Садовническая от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, 1-й Раушский переулок, 2-й Раушский переулок, улицу Солянка, Кадашевскую набережную.



По завершению парада военная техника проследует обратно во временный парк на улице Нижние Мнёвники. Для этого с 10:00 до окончания мероприятия ограничат движение по следующим участкам: Большому Каменному мосту, Боровицкой площади, улице Воздвиженка, улице Новый Арбат, Новинскому бульвару, Страстному бульвару, Тверскому бульвару, улице Петровка, улице Садовая-Кудринская, улице Большая Садовая, улице Садовая-Триумфальная, улице Садовая-Каретная, улице 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади, улице 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади, улице Баррикадная, улице Красная Пресня, Звенигородскому шоссе, улице Мнёвники, проспекту Маршала Жукова от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения, улице Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники, улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники, Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники, улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до ул ицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники.



Перекрытия будут сняты по мере прохождения техники.

Парковочные места на Раушской набережной, Садовнической улице, Садовнической набережной, улице Балчуг, Болотной улице, Фалеевском переулке, Болотной площади, Болотной набережной, Новой площади, Китайгородском проезде, улице Солянка, Москворецкой набережной, улице Садовая-Триумфальная, Кадашевской набережной будут недоступны с 00:01 23 июня до 13:00 24 июня.



Напомним, Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 году из-за эпидемиологической обстановки был перенесён. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.



"AK&M" от 16.06.2020