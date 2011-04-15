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16/06/2020
15:59

М.Мишустин утвердил снижение размера взносов для туроператоров

Правительство РФ скорректировало размер взносов туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, в фонды персональной ответственности. В 2020 году он составит 0.25% общей цены туристского продукта против действовавшего ранее 1%. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Обязанность создавать фонды персональной ответственности появилась у туроператоров, занимающихся выездным туризмом, в 2017 году. Такие фонды формируются для возмещения ущерба туристам, если туроператор не выполнит обязательства по договору. Отчисления рассчитываются исходя из общей цены туристского продукта за предыдущий год.


"AK&M" от 16.06.2020
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