Инцидент с разливом бензола на ЧерМК локализован без ущерба для череповчан и экологии города. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области.



Технологический инцидент произошёл минувшей ночью на коксоаглодоменном производстве Череповецкого металлургического комбината. На территории площадью порядка 30 кв. м разлилось 2.6 т бензола.



Бензол представляет собой бесцветную жидкость со специфическим сладковатым запахом, относится к химическим соединениям органического происхождения. Химикат входит в состав бензина, широко применяется в промышленности, является исходным сырьём для производства лекарств, различных пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.



Как пояснили сотрудники МЧС, бензол разлился по бетонной площадке. Чтобы убрать жидкость, использовали коксовую смесь, которая сыграла роль абсорбента. Сухая смесь собрана и будет утилизирована в коксовой печи.



"AK&M" от 16.06.2020