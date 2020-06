Совет Федеральной Резервной Системы (FRS) одобрил заявку First Horizon National Corporation относительно слияния с Iberiabank Corporation. Об этом свидетельствует сообщение FRS.



Совет также одобрил предложение First Horizon Bank о слиянии с Iberiabank.



First Horizon National Corporation - банковская холдинговая компания, базирующейся в Мемфисе, штат Теннесси. Его банковская дочерняя компания First Horizon (ранее First Tennessee) является крупнейшим банком в штате Теннесси.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"