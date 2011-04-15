Sanofi инвестирует 610 млн евро в создание новой производственной площадки и исследовательского центра во Франции, посвящённых вакцинам. Об этом говорится в сообщении компании.



В предприятие Evolutive Vaccine Facility (EVF) в Невиль-сюр-Сон (Neuville sur Saone) будет инвестиировано 490 млн евро в течение пятилетнего периода и, как ожидается, появится 200 новых рабочих мест. Инвестиции Санофи стали возможными благодаря поддержке и тесному сотрудничеству с французскими властями в течение последних нескольких месяцев.



Санофи также обязалась инвестировать 120 млн евро в создание нового научно-исследовательского центра во Франции на заводе Санофи Пастер в Марси-л'Этуаль ( Marcy-l'Etoile) для разработки будущих вакцин.



Санофи с её глобальным подразделением вакцин Санофи Пастер является ведущим разработчиком и производителем вакцин. Санофи предлагает портфель вакцин для защиты детей, подростков и взрослых от таких заболеваний, как грипп, инфекционные и эндемические заболевания.



Санофи является третьим по величине в мире производителем вакцин в стоимостном выражении, с уникальным присутствием в регионе Рона-Альпы и почти 7200 сотрудниками, работающими на заводе Санофи Пастер в Лионе, глобальном центре передовых технологий в области вакцин.



Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis) — французская фармацевтическая компания. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Sanofi-Aventis работает более чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже. Санофи – одна из первых международных компаний, которая локализовала в России производство лекарственных препаратов. Производственный комплекс "Санофи-Авентис Восток", расположенный в Орловской области и построенный в 2010 году в соответствии с международными требованиями и стандартами надлежащей производственной практики (GМР), в 2013 году вышел на полный цикл производства современных инсулинов. С 2012 года начат выпуск препаратов для лечения онкологических заболеваний.





"AK&M" от 16.06.2020