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16/06/2020
17:14

В Норникеле создадут должность вице-президента по экологии

Совет директоров Норникеля поддержал предложенные РУСАЛом инициативы, а именно создание в Норникеле должности вице-президента по экологии и появление системы оперативного информирования совета директоров о ходе ликвидации последствий катастрофы. Об этом говорится в сообщении РУСАЛа.

РУСАЛ надеется, что данные решения позволят избежать в будущем повторения ситуации в Норильске и скоординируют работу всех служб компании в части экологии и особенно "Серного проекта", - отмечается в сообщении.

"Что касается вопросов дивидендной политики, то как это и предусмотрено действующим до конца 2022 года соглашением, мы готовы рассмотреть размеры конкретных платежей, когда акционеры будут располагать точной информацией о размерах ущерба, причинённого компании, и о последствиях данной аварии. Мы рассчитываем, что дальнейшее обсуждение вопросов дивидендной политики будет происходить через прописанные соглашением форматы, а не через публичную дискуссию, существенно влияющую на котировки ценных бумаг компании", - отметила компания.

ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛ и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.

Прибыль РУСАЛа за 2019 год упала на 43.5% до $960 млн с $1.698 млрд годом ранее. Выручка сократилась на 5.5% до $9.711 млрд с $10.28 млрд в результате снижения на 15.1% средней цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) с $2110 за т в 2018 году до $1792 за т в 2019 году и падения на 11.2% средних реализованных премий к цене LME. Скорректированный показатель EBITDA упал на 55.3% до $966 млн с $2.163 млрд.

ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.

Чистая прибыль Норникеля по МСФО за 2019 год выросла на 95% до $5.966 млрд с $3.059 млрд годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 16%, составив $13.6 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 27% до $7.9 млрд.

"AK&M" от 16.06.2020
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