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16/06/2020
17:06

Прогнозные значения по севу выполнены по большинству показателей, Д.Патрушев

Прогнозные значения по севу выполнены по большинству показателей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза со ссылкой на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

По его словам, несмотря на сложности, с которыми пришлось столкнуться в первом полугодии, по большинству показателей прогнозные значения по севу выполнены, а 22 субъектами даже перевыполнены. В настоящее время посевная на большей части России находится на финальной стадии. В целом по стране засеяно порядка 97% прогнозной площади - это более 50 млн га яровых культур. На юге и Северном Кавказе уже стартует уборочная кампания.


"AK&M" от 16.06.2020
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