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16/06/2020
17:05

В Крыму реконструируют водовод Феодосия-Судак

В Крыму реконструируют водовод Феодосия-Судак. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.

Трасса реконструируемого водовода протяжённостью 52 км проходит по территории Феодосийского и Судакского городских округов Республики Крым. Проектной документацией предусмотрены решения, необходимые для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы водоснабжения региона.

Проектными решениями, одобренными экспертами Крымского филиала ведомства, предусмотрены строительство второй линии водовода от водопроводных очистных сооружений Феодосии до резервуаров чистой воды в Судаке, реконструкция водопроводных насосных станций третьего и четвёртого подъёма, ремонт резервуаров чистой воды на территории насосных станций III и IV подъёма, резервуаров чистой воды в Судаке. В ходе реконструкции аварийной линии водовода отремонтируют водовод от районных резервуаров чистой воды до резервуаров разрыва струи и водовод в обход поселка Щебетовка, а также выполнят иные необходимые работы. Пропускная способность водовода после проведения строительных работ составит 75 тыс. куб. м в сутки.

Работы пройдут в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года". Застройщик: ГУП РК "Вода Крыма". Проектную документацию подготовило ООО "Градпроект".

"AK&M" от 16.06.2020
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