РЖД ищут решения по созданию систем безопасности движения поездов на базе искусственного интеллекта

ОАО "РЖД" объявило о проведении открытого запроса на поиск инновационных решений в области создания нового поколения бортовых локомотивных систем безопасности с использованием компьютерных технологий и элементов искусственного интеллекта. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Компанией уделяется особое внимание безопасности движения поездов. Постоянно ведётся работа по созданию новых устройств безопасности, которыми оснащается новый и уже эксплуатируемый подвижной состав. При этом РЖД заинтересованы в дальнейшем развитии этих систем и внедрении принципиально новых устройств, в том числе на базе технологий искусственного интеллекта, с целью не только повысить уровень безопасности движения, но и снизить нагрузку на локомотивную бригаду.



Заявки принимаются в период с 1 июня по 31 июля 2020 года через специализированный раздел "Запросы" автоматизированной системы "Единое окно инноваций РЖД" корпоративного интернет портала РЖД.



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. Уставный капитал составляет 2315846775000 руб. и состоит из 2315846775 акций.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 16.06.2020