Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/06/2020
17:46

М.Мишустин расширил перечень автоматически продлеваемых разрешений и лицензий

Разрешения на перевозку пассажиров в такси и договоры водопользования, срок действия которых истекает с 15 марта по 31 декабря 2020 года, автоматически продлены на 12 месяцев. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Принятое решение также распространяется на разрешения о предоставлении в пользование водных объектов и на заключения об учебно-материальной базе организаций, которые готовят водителей. Помимо этого, до 1 октября 2020 года продлевается срок действия результатов специальной оценки условий труда, до 31 декабря 2021 года – заключений государственной экологической экспертизы.

Постановлением до 1 марта 2021 года пролонгируются аттестаты аккредитации для организаций, которые занимаются классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Также фиксируется, что гостиницы, в которых 15 и менее номеров, смогут продолжить работу без свидетельства о присвоении категории до 1 января 2022 года.

Пивоваренным компаниям разрешается без получения лицензии производить антисептик из этилового спирта и спиртосодержащих отходов. Это правило будет действовать в том случае, если дезинфицирующие средства изготавливаются в некоммерческих целях, например для безвозмездной передачи нуждающимся организациям.

В апреле 2020 года Правительство продлило ряд лицензий и разрешений, в том числе на строительство, производство лекарств, услуги связи и телерадиовещание. Такое же решение было принято в отношении аккредитации медработников и юрлиц, занимающихся транспортной безопасностью.

"AK&M" от 16.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100