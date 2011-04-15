В Домодедово появится оптово-распределительный центр стоимостью более 10 млрд руб.

В Московской области планируется реализация масштабного инвестиционного проекта стоимостью более 10 млрд руб. по расширению оптово-распределительного центра для хранения, подработки, первичной переработки, приёма, упаковки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, говорится в сообщении министерства.



"Проект будет реализован в городском округе Домодедово Московской области. Здесь в целях расширения оптово-распределительного центра правительством региона планируется предоставить компании "Трио-Инвест" в долгосрочную аренду без проведения торгов земельный участок. Общий объём инвестиций в проект составит 10.3 млрд руб.", - сказал А.Разин, цитируемый в сообщении.



Мощности ОРЦ рассчитаны на приём 36 тыс. т продукции в год.

"ОРЦ планирует работать с сельхозпроизводителями не только из нашей области, но и соседних регионов. В центр будут привозить молоко, мясо, рыбу, овощи, ягоды, фрукты, а также муку, творог и сыры. Производитель сможет продать сырьё или отдать его на хранение", - отметил А.Разин.



По словам министра, в ОРЦ будет создано более 400 рабочих мест для жителей Подмосковья.



"AK&M" от 16.06.2020