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16/06/2020
18:13

В Домодедово появится оптово-распределительный центр стоимостью более 10 млрд руб.

В Московской области планируется реализация масштабного инвестиционного проекта стоимостью более 10 млрд руб. по расширению оптово-распределительного центра для хранения, подработки, первичной переработки, приёма, упаковки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, говорится в сообщении министерства.

"Проект будет реализован в городском округе Домодедово Московской области. Здесь в целях расширения оптово-распределительного центра правительством региона планируется предоставить компании "Трио-Инвест" в долгосрочную аренду без проведения торгов земельный участок. Общий объём инвестиций в проект составит 10.3 млрд руб.", - сказал А.Разин, цитируемый в сообщении.

Мощности ОРЦ рассчитаны на приём 36 тыс. т продукции в год.
"ОРЦ планирует работать с сельхозпроизводителями не только из нашей области, но и соседних регионов. В центр будут привозить молоко, мясо, рыбу, овощи, ягоды, фрукты, а также муку, творог и сыры. Производитель сможет продать сырьё или отдать его на хранение", - отметил А.Разин.

По словам министра, в ОРЦ будет создано более 400 рабочих мест для жителей Подмосковья.

"AK&M" от 16.06.2020
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