В Москве 16 июня в парках и зонах отдыха открываются летние веранды

В Москве 16 июня 2020 года в парках и зонах отдыха открываются летние веранды. Об этом сообщила столичная мэрия.



Также возобновляют работу нестационарные торговые объекты, где можно купить мороженое и прохладительные напитки.



Особое внимание уделяют санитарным требованиям. Так, персонал обязан использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), каждые два - четыре часа проводить дезинфекцию. Столы устанавливают на расстоянии не менее 1.5 м друг от друга. Все это соответствует предписаниям Роспотребнадзора.



На территории парков продолжают действовать профилактические ограничения. Все посетители должны носить маски, им также необходимо соблюдать социальную дистанцию. Для прогулок и занятий спортом столичные парки открылись 1 июня. На прогулочных маршрутах установили информационные щиты, на дорожки и тропинки нанесли разметку.



"AK&M" от 16.06.2020