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16/06/2020
18:30

В Москве 16 июня в парках и зонах отдыха открываются летние веранды

В Москве 16 июня 2020 года в парках и зонах отдыха открываются летние веранды. Об этом сообщила столичная мэрия.

Также возобновляют работу нестационарные торговые объекты, где можно купить мороженое и прохладительные напитки.

Особое внимание уделяют санитарным требованиям. Так, персонал обязан использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), каждые два - четыре часа проводить дезинфекцию. Столы устанавливают на расстоянии не менее 1.5 м друг от друга. Все это соответствует предписаниям Роспотребнадзора.

На территории парков продолжают действовать профилактические ограничения. Все посетители должны носить маски, им также необходимо соблюдать социальную дистанцию. Для прогулок и занятий спортом столичные парки открылись 1 июня. На прогулочных маршрутах установили информационные щиты, на дорожки и тропинки нанесли разметку.

"AK&M" от 16.06.2020
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