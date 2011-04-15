Подмосковным аграриям власти дополнительно выделили более 220 млн руб.

В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК Подмосковья, сохранения рабочих мест и заработной платы работников в условиях распространения пандемии коронавируса предусмотрены дополнительные субсидии из бюджета области в размере более 220 млн руб. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, говорится в сообщении министерства.



"Аграриям региона будет оказана поддержка в размере 222.4 млн руб. Из них 48.4 млн руб. пойдут на стимулирование производства молока, 62.3 млн руб. - на проведение комплекса агротехнологических работ, 50 млн руб. - поддержку племенного животноводства. Около 42 млн руб. планируется на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам, привлечённым для производства пищевых продуктов. И около 20 млн руб. предусмотрено на возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования", - сказал А.Разин, слова которого приводятся в сообщении.



Кроме того, по словам министра, расширены направления субсидируемых из областного бюджета краткосрочных кредитов.



"Теперь субсидируются кредиты, привлечённые с 13 марта по 31 декабря 2020 года на выплату заработной платы работникам, в том числе НДФЛ. Субсидии предоставляются в размере ключевой ставки ЦБ РФ", - пояснил А.Разин.



Ранее глава Минсельхозпрода региона сообщал, что с начала года более 130 аграриев Подмосковья получили поддержку в виде 2 млрд руб. субсидий. Всего в этом году общий объём господдержки сельскохозяйственной отрасли Подмосковья составит 7 млрд руб.



"AK&M" от 16.06.2020