Председателем совета директоров "Газпром нефти" избран А.Миллер

Совет директоров ПАО "Газпром нефть" избрал председателем совета Алексея Миллера. Об этом говорится в сообщении компании.



Заседание прошло 16 июня 2020 года.

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



Убыток, относящиеся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2020 года составил 13.806 млрд руб. против прибыли в 107.894 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 12.2% до 514.568 млрд руб. с 586.359 млрд руб., показатель EBITDA - на 54.6% до 81.376 млрд руб. со 179.052 млрд руб.



"AK&M" от 16.06.2020