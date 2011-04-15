Сборы Ингосстраха на Дальнем Востоке в I квартале выросли на 36% до 608.9 млн руб.

Объём премии, собранной филиалами Дальневосточного регионального центра Ингосстраха за три месяца 2020 года, составил 608.9 млн руб., что на 36% превышает показатели аналогичного периода 2019 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 424.8 млн руб. (прирост 48%), в том числе сборы по личному страхованию – 30.1 млн руб. (прирост 30%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 281.1 млн руб. (прирост 41%), страхованию ответственности – 113.6 млн руб.(прирост 76%). Объём страховой премии по ОСАГО составил 172.3 млн руб. (прирост 14%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 7.8 млн руб. (прирост 68%), обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 3.9 млн руб.



Выплаты филиалов Дальневосточного регионального центра Ингосстраха за три месяца 2020 года составили 365 млн руб. В том числе по добровольному личному страхованию – 5.8 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 124.5 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 15.5 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 218.6 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 562 тыс. руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Дальневосточного регионального центра стали ОСАГО, страхование имущества физических и юридических лиц.



Напомним, что в зону ответственности Дальневосточного регионального центра входят филиалы Ингосстраха, расположенные в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия).



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 16.06.2020