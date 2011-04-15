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16/06/2020
18:42

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15%

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15% от стоимости недвижимости с 20%. Об этом говорится в сообщении банка.

Теперь в ипотеку по льготной ставке 6.4% годовых можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом. При регистрации сделки в электронном виде действует скидка 0.3 п.п. до 30 июня 2020 года, и льготная ставка снижается до 6.1% годовых.

В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн руб. — в других регионах России. Срок кредитования — до 20 лет.

На сегодняшний день доля Сбербанка по выдачам ипотеки с господдержкой составляет 47% от общего объёма льготной ипотеки в России, по данным АО "ДОМ.РФ".

Для выбора подходящей квартиры от проверенного застройщика клиентам доступен каталог аккредитованных Сбербанком новостроек по всей России на DomClick.ru с удобным поиском и просмотром квартиры онлайн. Оформить ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6.4% годовых можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.

"AK&M" от 16.06.2020
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