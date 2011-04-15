Ингосстрах застраховал экспортные поставки нефтепродуктов за рубеж

СПАО "Ингосстрах" реализовало проект по страхованию экспортных поставок широкой номенклатуры нефтепродуктов в страны Западной Европы и Азии. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Программа предусматривает предоставление клиенту защиты на условиях "с ответственностью за все риски", полностью адаптированной под специфику груза и условия данных перевозок.



Согласно условиям заключенного договора страхования, стоимость каждой отдельной застрахованной отправки может доходить до 4 млрд руб.



Ингосстрах был одобрен в качестве генерального страховщика данного проекта после тщательного анализа широко перечня предложений, в том числе и от международных страховых компаний.



"Реализовывать столь крупные проекты нам позволяет значительный профессиональный опыт, высокий уровень экспертизы, надёжная перестраховочная защита, ну и конечно же, многолетняя безупречная репутация компании на международном рынке", – отметил начальник управления страхования грузов компании "Ингосстрах" Роман Голубев.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 16.06.2020