Сбербанк и ЭКСАР запустили сервис по страхованию экспортных контрактов

Сбербанк совместно с Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО "ЭКСАР), входящим в группу Российского экспортного центра, запустил сервис для клиентов-экспортёров, который позволяет застраховать контракт либо отдельную поставку без визита клиента в страховое агентство. Об этом говорится в сообщении банка.



Сервис защищает российского экспортёра от неоплаты иностранным покупателем товара или услуги. Для заключения договора с ЭКСАР клиент-экспортёр в личном кабинете Сбербанк Бизнес Онлайн заполняет форму заявления, подписывает его и в один клик отправляет в ЭКСАР для принятия решения. Собирать дополнительные документы теперь не требуется. ЭКСАР рассмотрит заявление в течение 17 рабочих дней. Страхование покрывает 70% от застрахованной суммы поставок по экспортному контракту с условием отсрочки платежа. Страховая премия составляет 20 тыс. руб. Оплатить её клиент также может в личном кабинете Сбербанк Бизнес Онлайн.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) создано в конце 2011 года и является первым экспортным кредитным агентством в истории России. Стратегические направления деятельности Агентства: страховая поддержка экспорта товаров и услуг российского производства, содействие выходу на новые рынки; развитие современной системы финансирования экспорта, обеспеченного страховым покрытием Агентства; страховая поддержка российских инвестиций за рубежом; поддержка экспортно ориентированных субъектов МСП.



"AK&M" от 16.06.2020