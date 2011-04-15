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17/06/2020
09:37

Повтор! Российский рынок новых грузовых автомобилей в мае упал на 12.6%

Объём рынка новых грузовых автомобилей в России в мае 2020 года сократился на 12.6% по сравнению с маем 2019 года и составил 4.4 тыс. единиц. Об этом сообщает АВТОСТАТ.

Как отмечают эксперты агентства, столь ощутимое падение рынка во многом произошло из-за ограничений в работе авторитейлеров, вызванных пандемией коронавируса.

Первенство среди марок на рынке грузовиков по-прежнему удерживает российский KAMAZ, на долю которого в мае пришлось более 45% от общего объёма. В количественном выражении это соответствует 2 тыс. экземпляров - на 34% больше, чем в мае 2019 года.

"AK&M" от 17.06.2020
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