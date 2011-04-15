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17/06/2020
10:04

Объём промпроизводства в России в мае рухнул на 9.6%

Объём промышленного производства в мае 2020 года сократился на 9.6% в годовом исчислении и на 5.5% по сравнению с апрелем текущего года. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Итог за пять месяцев 2020 года - снижение промышленного производства на 2.4% по сравнению с январем-маем 2019 года.

Наибольший спад показал сырьевой сектор. Добыча полезных ископаемых сократилась на 13.5% к маю 2019 года и на 9.9% к апрелю 2020 года. Основная причина - сокращение объемов добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений, снизили объемы производства на 10.9% к маю 2019 года (месяцем ранее снижение к апрелю 2020 года к апрелю 2019 года было более значительным и составило 11.4%).

Электро- и теплоэнергетика показала наименьший спад среди четырех основных видов экономической деятельности - на 4.1% к маю 2019 года.

Результаты деятельности обрабатывающих производств - снижение на 7.2% к маю 2019 года.


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