Кабмин признал недействительными свыше 450 актов советских госорганов

Более 450 устаревших актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельных положений признаны недействительными и утратят свою силу в 2020 и 2021 годах. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.



Документы, подлежащие отмене, были приняты с 1946 по 1991 год. В их числе - правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам. Также аннулирован приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный в 1995 году Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов России.



Ревизия актов, которые не применялись или редко применялись на практике, поможет систематизировать российское законодательство. Эта работа - часть комплекса мероприятий в рамках механизма "регуляторной гильотины". Он предусматривает отмену с 1 января 2021 года необоснованных и устаревших надзорных требований для снижения нагрузки на бизнес и улучшения делового климата.





"AK&M" от 17.06.2020