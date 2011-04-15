АФК "Система" и РКИФ продали 15.94% акций "Детского мира"

ПАО АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали 15.94% акций компании "Детский мир". Об этом говорится в сообщении АФК.



Стоимость одной акции установлена в 93 руб.

После завершения предложения доля акций компании в свободном обращении составит приблизительно 75.00%, совокупная доля владения продающих акционеров - 25% плюс 1 акция.



По результатам предложения продающие акционеры получат приблизительно 10.953 млн руб., в том числе АФК "Система" - 8.93 млн руб.



Перед завершением предложения доля АФК "Система" в уставном капитале компании составляет 33.38%, доля РКИФ - 7.56%. По итогам сделки доля АФК "Система" в уставном капитале Компании составит 20.38%, доля РКИФ - 4.62%.



Продающие акционеры приняли на себя обязательства по неотчуждению акций компаний (lock-up) в течение 90 календарных дней с даты завершения предложения, кроме как в ряде рыночных для подобного рода сделок исключений.



АФК "Система" планирует использовать поступления от предложения в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за 2019 год составила 53.4 млрд руб. против 1.114 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль в доле АФК составила 28.597 млрд руб. против убытка 45.898 млрд руб. Консолидированная выручка выросла на 5.1%, составив 656.9 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA составил 223.9 млрд руб., снизившись на 0.9%.



Чистый убыток в доле АФК "Система" по МСФО за I квартал 2020 года составил 10.214 млрд руб. против прибыли 16.641 млрд руб. годом ранее. Скорректированный чистый убыток в доле АФК составил 9.409 млрд руб. против прибыли 15.713 млрд руб. Выручка увеличилась на 6.3% до 158.885 млрд руб. со 149.465 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 1.5% до 54.045 млрд руб. с 53.234 млрд руб. Операционная прибыль упала на 6% до 23.172 млрд руб. с 24.649 млрд руб.



Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов ELC и интернет-магазины "Детский мир" и ELC.



Скорректированная прибыль ГК "Детский мир" по МСФО за I квартал 2020 года составила 15 млн руб. против 474 млн руб. годом ранее. Убыток без учёта корректировок составил 255 млн руб. против прибыли 291 млн руб. Объём консолидированной неаудированной выручки увеличился на 11.2% до 31 млрд руб. по сравнению с 27.9 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 12.4% до 9.1 млрд руб. Показатель скорректированная EBITDA вырос на 20.5% до 2.3 млрд руб. с 1.9 млрд руб. Показатель EBITDA составил 1.9 млрд руб. (+16.8%).



В I квартале 2020 года было открыто восемь новых магазинов сети "Детский мир". Общее число магазинов группы компаний по состоянию на 31 марта 2020 года составило 846.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 17.06.2020