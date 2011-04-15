"Селигдар" выплатит дивиденды за 2019 год на 2.191 млрд руб.

Акционеры ПАО "Селигдар" на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды за 2019 год на 2.191 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



По обыкновенным акциям будет выплачено 1.853 млрд руб. из расчёта 2.2 руб. на бумагу, по привилегированным - 337.5 млн руб. из расчёта 2.25 руб. на акцию.



С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0.78 руб. на одну обыкновенную акцию и 2.25 руб. на одну привилегированную акцию, финальные дивиденды к выплате составят 1.42 руб. на одну обыкновенную акцию.



Золотодобывающий холдинг "Селигдар" (ИНН 1402047184) создан в 2008 году на базе активов Артели старателей "Селигдар" и пяти других золотодобывающих предприятий. Основным видом деятельности общества и его дочерних компаний является проведение разведочного бурения, добычи, переработки и реализации драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы), а также консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.



"AK&M" от 17.06.2020