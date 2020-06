Ростелеком создал компанию "Атлас" для проекта ТЕА NEXT. Об этом говорится в сообщении компании.



Ростелеком начинает реализацию проекта по строительству новой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от западных до восточных границ РФ под рабочим названием ТЕА NEXT ("Транзит Европа - Азия нового поколения").



В период 2023-2024 годов Ростелеком планирует вывести на рынок принципиально новый набор услуг, основанный на предоставлении в аренду физической инфраструктуры для организации каналов связи между Европой и Азией на основе нового проекта TEA NEXT, который является логическим развитием действующего проекта ТЕА. При этом трасса TEA NEXT будет проложена по совершенно новому оптимальному маршруту. Благодаря TEA NEXT заказчики смогут использовать инфраструктуру темных волокон и размещать собственное оборудование вдоль маршрута новой ВОЛС.



Уникальность проекта Ростелекома состоит в том, что ВОЛС TEA NEXT предоставит возможности транзитной системы, недоступные ни в одной из существующих наземных линий - при этом они широко используются в бизнес-моделях морских подводных межконтинентальных линий связи. Кроме того, строительство TEA NEXT позволит получить новую магистральную ВОЛС, используемую всеми основными российскими операторами.



Для реализации проекта Ростелеком создал новую компанию "Атлас", в которой примут участие финансовый и стратегический партнеры - банк РФ и группа зарубежных инвесторов и операторов связи соответственно. Общий объем инвестиций составит около $500 млн в течение нескольких лет.



Проектная ёмкость новой ВОЛС составит 96 темных волокон, которые будут использованы международными операторами связи и глобальным ОТТ-компаниям в качестве транзитного ресурса для связи Азии и Европы, и российскими операторами для использования на территории России.



Заказчики получат от Ростелекома в долгосрочное пользование (до 20-25 лет) инфраструктуру первого уровня - темные волокна с площадками для размещения активного собственного DWDM-оборудования вдоль маршрута новой ВОЛС. Таким образом компании смогут использовать тёмные волокна по своему усмотрению и со своим оборудованием в течение всего гарантийного срока службы кабеля - вплоть до 2045 года. При этом заказчики смогут свободно заменить или модернизировать активное DWDM-оборудование в течение срока использования волокон, что позволит оптимально использовать приобретенный ресурс оптических волокон.



При строительстве новой ВОЛС будут использованы новейшие оптические волокна типа ULL (Ultra Low Loss), которые обеспечивают возможность использования всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM. Трасса магистрали пройдет по кратчайшему маршруту с запада на восток России с привязками к основным крупным городам. Задержка распространения сигнала (Round Trip Delay, RTD) в новой ВОЛС по маршруту Москва - Владивосток не превысит 85 мс, Москва - Кяхта - не более 55 мс.



Темное волокно (Dark Fiber) - волокна оптического кабеля, еще не задействованные в передаче данных.



DWDM (Dense Wavelength-Division Multiplexing) - современная технология передачи большого числа оптических каналов по одному волокну, спектральное уплотнение оптических сигналов связи.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль Ростелекома по МСФО за 2019 год выросла на 10% до 16.474 млрд руб. с 15.012 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 5% до 337.421 млрд руб. с 320.239 млрд руб., показатель OIBDA - на 6% до 106.526 млрд руб. со 100.9 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 17.06.2020