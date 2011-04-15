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17/06/2020
12:07

Банк России уточняет правила инвестирования пенсионных резервов

Банк России планирует уточнить требования к инвестированию пенсионных резервов, которые начнут действовать с 1 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Это, по мнению регулятора, должно ограничить риски вложений и повысить защиту прав вкладчиков и участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ), а также позволить НПФ адаптироваться к новым регуляторным требованиям с учетом последствий пандемии.

Так, проект поправок в соответствующее указание вводит дополнительные требования к вложениям в облигации без срока погашения. Для таких облигаций должен использоваться рейтинг выпуска или поручителя, а не эмитента, так как в зависимости от условий выпуска риск инвестиций в "вечные" облигации может быть выше, чем в классические облигации того же эмитента. Кроме того, инвестиции в бессрочные облигации будут учитываться при расчете лимита инвестирования в акции этого эмитента.

Помимо этого, предлагается ограничить перечень иностранных индексов, на основании состава которых можно вкладывать пенсионные резервы в иностранные акции.

Также для поддержания доступности ипотечного кредитования с 1 января 2021 года выделяется отдельный 5%-ный лимит на вложение пенсионных резервов в ипотечные облигации с высоким кредитным рейтингом. Эти бумаги будут исключены из 10%-го лимита на инвестирование в активы с дополнительным уровнем риска, а сам лимит постепенно — к 1 января 2025 года — снижен до 7%.

Кроме того, проект откладывает на один год вступление в силу отдельных положений нового регулирования, чтобы уменьшить последствия пандемии и избежать распродаж активов по сниженным ценам. Сокращение лимитов концентрации откладывается до 1 июля 2021 года. Распространение лимита на активы с дополнительным уровнем риска, купленные до введения новых правил, переносится до 1 января 2024 года.


"AK&M" от 17.06.2020
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