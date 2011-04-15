ФАС рассмотрит дело по факту распространения в системе Google AdWords рекламы Just2Trade Online

Московское управление ФАС России рассмотрит дело по факту распространения в системе Google AdWords рекламы компании Just2Trade Online Ltd, осуществляющей деятельность на рынке Forex без соответствующей лицензии. Об этом говорится в сообщении службы.



Столичное антимонопольное ведомство установило, что компания Just2Trade Online Ltd не имеет лицензии Банка России на осуществление деятельности Форекс-дилера, а также обязательного членства в саморегулируемой организации. Кроме того, в тексте рекламы содержалось указание на отсутствие риска при осуществлении пользователями финансовых операций, что противоречит действительности. Данные действия содержат признаки нарушения пункта 7 статьи 7 и частей 5.1, 14 статьи 28 закона "О рекламе".



На запрос УФАС ООО "Гугл" указало на причастность к размещению указанной рекламы Google Ireland Limited. Данная компания на запрос антимонопольного органа не ответила и данные о рекламодателе не представила. В этой связи дело по факту распространения рекламы будет рассмотрено в отношении Google Ireland Limited.



Если до окончания рассмотрения дела в антимонопольный орган не будет представлена информация о лице, разместившем рекламу на площадке Google AdWords, именно Google Ireland Limited будет признана рекламодателем и рекламораспространителем. А в случае, если факт нарушения будет установлен, компании грозит штраф до 500 тыс. руб.



Google - система поиска информации в сети интернет (включая русскоязычный интернет). Возможность поиска картинок и новостей; автоматический перевод англоязычных страниц.



"AK&M" от 17.06.2020