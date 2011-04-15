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17/06/2020
12:57

Сбербанк запустил валютный вклад с повышенной ставкой

Сбербанк запустил валютный вклад "Двойная выгода (в долларах США)" с повышенной ставкой — инновационное сберегательное решение, сочетающее надежность вклада и возможности инвестиционного инструмента. Об этом говорится в сообщении банка.

"Двойная выгода" доступна клиентам "Сбербанк Премьер", "Сбербанк Первый" и Sberbank Private Banking. Минимальная сумма вклада — $5000.

Представленное решение обеспечивает более высокую доходность благодаря распределению средств между депозитом и стратегией доверительного управления "Долларовые облигации+", разработанной компанией "Сбербанк Управление Активами". Согласно этому распределению, половина вложенной суммы размещается на валютном вкладе с повышенной ставкой — от 0.51% до 1.5% годовых (по стандартному валютному вкладу линейки "Сохраняй" — от 0.01% до 1% годовых). Срок размещения — 6 или 12 месяцев, пополнение вклада и снятие средств не поддерживаются, проценты начисляются в конце срока.

Вторая половина средств размещается в стратегию доверительного управления "Долларовые облигации+", которая предполагает вложение средств в надежные долларовые облигации крупных компаний (МТС, ЕВРАЗ и других). Вложение в ценные бумаги производится путем покупки паев ОПИФ РФИ "Сбербанк — Долларовые облигации" (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за N3706).

Доходность облигаций к погашению находится на уровне 2.7% в валюте (доходность портфеля к погашению на 31.05.2020 года). Предусмотрено пополнение (от $1000) и частичное снятие средств.

АО "Сбербанк Управление Активами" - 100%-ная дочерняя компания Сбербанка.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.

"AK&M" от 17.06.2020
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