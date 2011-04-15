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17/06/2020
13:29

Москва выделит более 100 млрд руб. на строительство объектов медицины до 2024 года

Москва выделит более 100 млрд руб. на строительство объектов медицины до 2024 года. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

Семь зданий для медицинских учреждений планируется ввести в столице в этом году, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, два из них уже сданы. Это детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену в районе Замоскворечье и детская поликлиника N 71 на 320 посещений в смену в районе Марфино.

За три года в столице появятся 22 поликлиники, пять подстанций скорой помощи, три патологоанатомических корпуса, пять стационарных комплексов скорой помощи и четыре здания для больниц.

"AK&M" от 17.06.2020
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