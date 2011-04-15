Автодор зафиксировал увеличение интенсивности движения на трассах

На трассах, находящихся в доверительном управлении Госкомпании "Автодор", наблюдалось увеличение интенсивности движения в праздничные выходные. Об этом говорится в сообщении компании.



Благоприятные погодные условия и снятие ограничений способствовали росту трафика.



Так, на М-4 "Дон", по сравнению с первой неделей июня 2020 года, он вырос на 34-50%, в зависимости от конкретного участка. На М-3 "Украина" и М-11 "Нева" проездов стало больше на 26% и 56% соответственно.



Однако, отмечает компания, несмотря на положительную динамику, отставание от показателей 2019 года составляет 45% на платных участках М-4 в Воронежской области и Краснодарском крае и от 3% до 20% - в Московской области.



С момента основания в 2009 году Государственная компания "Автодор" выступает в качестве агента государства по привлечению частных инвестиций в транспортную инфраструктуру с целью развития сети платных дорог в России. Государственная компания "Автодор" является некоммерческой организацией, созданной на основании специального закона, который устанавливает статус компании как управляющей частью российских автомобильных дорог.



Государственная компания "Российские автомобильные дороги" состоит из центрального аппарата, профильных подразделений и филиалов на территории Российской Федерации.



Компания формирует транзитные автодорожные коридоры "Север-Юг" и "Запад-Восток" на территории РФ.



"AK&M" от 17.06.2020