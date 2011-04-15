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17/06/2020
14:17

ФАС получила ходатайство на покупку 43.58% акций "Открытие Холдинга"

В ФАС России 9 июня 2020 года поступило ходатайство гражданина РФ о приобретении 43.58% голосующих акций АО "Открытие Холдинг". Об этом говорится в сообщении службы.

В результате сделки доля физлица, имя которого не называется, в компании составит 61.34%.

В рамках рассмотрения указанного ходатайства заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки, иного действия.

Срок рассмотрения ходатайства составляет тридцать дней.
АО "Открытие Холдинг" - российская финансовая группа. Основной вид деятельности - вложения в ценные бумаги.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 17.06.2020

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