Погрузка зерна на сети РЖД в мае выросла на 55.2% до 1.5 млн т

Погрузка зерна на сети железных дорог ОАО "РЖД" в мае 2020 года выросла на 55.2% по сравнению с маем прошлого года, и составила 1.5 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.



При этом на экспорт было отправлено более 700 тыс. т зерна (рост в 3.3 раза).



Наибольшие объемы зерновых грузов отправлены из Курской (222.1 тыс. т, рост в 3.6 раза), Саратовской (113.8 тыс. т, рост в 3.3 раза), Омской (112.8 тыс. т, рост в 1.7 раза), Липецкой (80 тыс. т, рост в 3 раза) областей и Красноярского края (114.5 тыс. т, рост в 1.7 раза).



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. Уставный капитал составляет 2315846775000 руб. и состоит из 2315846775 акций.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 17.06.2020