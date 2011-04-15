РЖД отметили восстановление спроса на дальние поездки. Как говорится в сообщении компании, при этом пассажиры предпочитают покупать билеты онлайн.



Так, пассажиры в мае 2020 года оформили почти 1.77 млн электронных билетов на поезда дальнего следования холдинга "РЖД" (включая высокоскоростные поезда "Сапсан", скоростные поезда "Ласточка" и "Стриж"). Это на 47% превышает показатели апреля.



В мае холдинг возобновил продажу билетов за 90 суток до отправления поезда, что позволило пассажирам планировать путешествия в летний сезон и оформлять проездные документы заблаговременно.



В среднем доля электронных продаж за май составила около 60% от общего количества билетов, реализованных в целом по сети железных дорог.



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. Уставный капитал составляет 2315846775000 руб. и состоит из 2315846775 акций.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 17.06.2020