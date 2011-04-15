РуссНефть ожидает прирост извлекаемых запасов на Тагринском месторождении до 10 млн т

Прирост извлекаемых запасов на Тагринском месторождении РуссНефти может составить до 10 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.



Компания в 2019-2020 годах провела полевые сейсморазведочные работы МОГТ-3D в объеме 280 кв км на восточном фланге и южнее Восточно-Калинового участка месторождения. Результаты сейсмики позволили геологам компании рассчитывать, что каждый из участков может обеспечить прирост запасов в 5 млн т.



Лицензии для геологического изучения новых участков Тагринского месторождения РуссНефть получила в 2018 году и в 2019 году.



Тагринское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Нижневартовском районе ХМАО-Югра, а также частично в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Перспективы дальнейшего развития Тагринского месторождения связаны с освоением ачимовских отложений.



ПАО НК "РуссНефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объёмам добычи нефти в России. Компания обладает сбалансированным портфелем активов в России в ключевых нефтегазоносных регионах (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объём 2P запасов компании превышает 200 млн т (SPE). Численность персонала компании составляет около 10 тыс. человек.



Прибыль, приходящаяся на акционеров РуссНефти, по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла до 11.5 млрд руб. с 1.8 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14% до 100.4 млрд руб. с 88.3 млрд руб., показатель EBITDA - на 3% до 25.5 млрд руб. с 24.8 млрд руб.



"AK&M" от 17.06.2020